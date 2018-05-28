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OFİSTE KALIYOR

Posta'nın haberine göre, 10 yıllık eşi Emina Jahovic’ten geçtiğimiz Kasım’da ayrılan ancak henüz boşanamayan Mustafa Sandal, geçici olarak Zincirlikuyu'daki ofisinde kalıyor. Çünkü Sandal, Çubuklu’daki 15 milyon liralık lüks villasını Emina Jahovic ve iki oğluna bıraktı.