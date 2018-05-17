HT Magazin'de yer alan habere göre, sosyal medyadan Cem Yılmaz’a “Evet hepimizden komiksin, ona lafımız yok. Müzik işlerine de bulaştın, sahneye çıkıp çalmalar, çaktırmadan müzisyenim ayakları ama buraya bulaşmayacaktın hocam. Hodri meydan. Hazirana kadar vaktin var, haziranda göreceğiz sen mi ben mi?” diye müzik konusuda meydan okuyan ünlü şarkıcı, “ Cem Yılmaz o mesajdan sonra aradı, konuştuk. Biz kendisinin artistik halini seviyoruz” dedi.



Sessizliğini korudu

Sandal, kendisine boşanma davasının sürdüğü eşi Emina Jahovic’in “Haklı olduğumu zaman gösterecek” şeklindeki sözleri hatırlatıldığında susmakla yetindi.