Emina Sandal ile boşanma aşamasında olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 31 Aralık 2016'da biten 4 yıllık reklam yüzü sözleşmesinden sonra fotoğraflarının izinsiz olarak kullanmaya devam ettiğini ileri sürdüğü BP'ye açtığı 65 bin TL'lik tazminat davasında tutarı 3 milyon TL'ye çıkardı.

Haberturk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Mustafa Sandal 2013-2014-2015-2016 yılları için dünyaca ünlü akaryakıt şirketi BP ile reklam yüzü anlaşması yaptı. 4 yıl için 5 milyon 452 bin lira aldı. 31 Aralık 2016'da reklam sözleşmesi sona eren Sandal bu tarihten sonra BP'nin fotoğraflarını ve reklam afişlerini akaryakıt istasyonlarında kullanmaya devam ettiğini ileri sürerek 50 bin maddi 15 bin manevi tazminat isteyerek dava açtı.

Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Mustafa Sandal'ın avukatı Ahu Ülgen ile BP'nin avukatı Şevda Şenoy katıldı. Avukat Ahu Ülgen, Sandal'ın fotoğraflarının, reklam afişlerinin, reklam filmi ve görüntülerinin kullanılmasıyla ilgili noter tespiti yaptırdıklarını belirterek, istedikleri tazminat miktarının bir milyon TL olduğunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre de 3 katı verilmesini yani 3 milyon TL tazminat talep ettiklerini belirtti.

BP ise davanın reddini isteyerek, Mustafa Sandal'ın istediği 3 milyon TL tazminat için harç yatırması gerektiğini belirtti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye göndererek erteledi.