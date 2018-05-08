Mustafa Sandal, spor yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcı, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde olan Cem Yılmaz'a espirili bir dille meydan okudu.

"BURAYA BULAŞMAYACAKTIN!"

Sandal, "Evet Cem Yılmaz, hepimizden komiksin eyvallah ona lafımız yok. Müzik işlerine de bulaştın, sahneye çıkıp çalmalar çaktırmadan müzisyenim ayakları... Ama buraya bulaşmayacaktın hocam, buraya girmeyecektin. Hodri meydan, hazirana kadar vaktin var. Haziranda göreceğiz sen mi ben mi... Hodri meydan Cem Yılmaz" sözleriyle ünlü komedyene meydan okudu.

Cem Yılmaz, sıkı bir diyet ve spor yaparak 5 ayda yaklaşık 20 kilo verdi.