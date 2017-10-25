Mustafa Sandal ile Emina Sandal ayrılık iddialarından sonra ilk kez el ele

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"Öyle bir şey yok. Eşimi nerede ne zaman kıskanacağımı tahlil edecek kafadayım.” Ancak araya giren eşinin “Ya oyuncu olsayldım?” sorusu konuyu farklı noktaya taşıdı: “Sinemada bazı müstehcen sahneler var biliyorsunuz. ‘O benim işim, yapmak zorundayım’olmaz. Abartıya kaçmamalı."