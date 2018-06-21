Emina Jahovic'in protokol tatili

Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini iki hafta önce anlaşmalı olarak bitiren Emina Jahovic, aralarında yaptıkları protokole göre 3 ayda bir kullanımına tahsis edilecek lüks yatla tatile çıktı. Çocuklarını da yanına alarak Göcek koylarını dolaşan Jahovic, tekne keyfi sırasında objektiflere yansıdı. Emina Jahovic, yeni aldığı köpeğiyle de bol bol zaman geçirdi