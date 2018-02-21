Cadde'nin haberine göre, son zamanlarda eşi Emina Sandal'dan boşanacağı iddiaları ile magazin gündeminde olan, ancak konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Mustafa Sandal, "Teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin" demekle yetindi.

Bir arkadaşıyla beraber bir mekanda yemek yiyen Mustafa Sandal'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.