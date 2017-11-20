Mustafa Tuna ve Alper Taşdelen'den dikkat çeken kare

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in sarıldığı fotoğraf dikkat çekti.

Kareye ilişkin olarak Taşdelen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Aynı Cumhuriyet ve bayrak altında, bu güzel vatanda ve Atatürk'ün eşit yurttaşlık temelinde yaşayan 80 milyon...

Keşke hepimiz kucaklaşsak..

Kavga Gökçek'in üslubuydu. Ankara kavgadan bıktı.Kenti yöneten bizler ortak aklı işletebilmeliyiz.Nezaketi ve samimiyeti ne kadar unutmuşuz.

Mustafa Tuna

Alper Taşdelen