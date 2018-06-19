HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, çok yoğun olduğunu, bu nedenle tatile çıkma fırsatı bulamadığını söyleyen ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O kadar çok senaryo geldi ki... İçlerinden 10 tanesini ayırıp okumaya başladım. Birini kış sezonunda değerlendirmeyi düşünüyorum. Anlayacağınız bana tatil yok, önce iş!”