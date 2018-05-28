52. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Denizlispor’da mevcut başkan Mustafa Üstek güven tazeledi. Olağan genel kurulda Üstek, 491 delegenin 368’inin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Yeni sezonda hedeflerinin Play-Off olduğunu açıklayan Üstek, Teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcularla da görüşmelere hafta arası başlayacaklarını kaydetti. Kongrede 15+1 yönetim kurulu listesi oy birliği ile 20+1’e çıkarıldı.

İŞTE YENİ YÖNETİM

HT Egeli'de yer alan habere göre, eski yönetimden Ahmet Selvi, Ali Fırat, Muhammet Kaya, Veli Çıtışlı ve Mehmet Kavak yeni yönetimde yer almadı. Yönetim, Taner Atilla, Necip İrdem, Mahmut Akarsu, Nihat Hünkar, Hikmet Olgun, Özay Tanrıverdi, Osman Zorlu, Ferhat Demirten, Ünal İncegür, Savaş Tetik, Recep Dayı, Ali Yörümez, Yüksel Turan, Uğur Coşkun, Ferhat Yıldırım, Mehmet Uz, Hasan Önder, Feridun Fikri Akyol, İhsan Niyaz ve Hakkı Pekdemir’den oluştu.

YÖNETİMDE 11 YENİ İSİM

Başkan Mustafa Üstek’in kendisiyle birlikte 21 kişi olan yeni yönetiminde 11 yeni isim yer alırken, 5 eski yönetici ise liste dışında kaldı.