16 Nisan referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen başladı. Yeni sistemin ilk kabinesi de dün akşam ilan edildi. Kabinenin dikkat çeken ve araştırılan isimlerinden biri de Mustafa Varank oldu.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak kabinede yerini aldı. Peki; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kim, nereli, kaç yaşında? İşte, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili merak edilenler...

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Varank, 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Varank, Erdoğan'a kurulan böcek kumpasının ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak dikkati çekti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine katılan Özel Kuvvetlerdeki darbeci kurmayların odasında ele geçirilen notta, Varank'ın ismi ve ev adresi yazılıydı. Aynı darbe girişiminde, Yıldız Teknik Üniversitesinde bölüm başkanı olarak görev yapan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, darbeci teröristler tarafından Şehzadebaşı'nda şehit edildi.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor.

MUSTAFA VARANK NERELİ - KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk kabinesinde 4 Trabzonlu Bakan var. Bu isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank... Evli ve iki çocuk babası olan Varank, 42 yaşındadır...