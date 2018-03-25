Yargıtay, polisin suçüstü yapmak için sık sık başvurduğu “gizli soruşturmacı” uygulaması ile ilgili önemli bir karara imza attı. Polisin müşteri gibi davranarak yaptığı baskında masaj salonunda gözaltına alınanlar hakkında açılan davada yargı, savcının yazılı ya da sözlü görevlendirmesi olmaksızın yapılan operasyonda elde edilen delillerin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre olay 2015’te Ankara’da yaşandı. Ankara Emniyeti’ne, bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına ilişkin ihbar ulaştı. Polis, müşteri gibi telefonla masaj salonunu aradı, masaj yaptırmak için randevu aldı. Daha sonra bir polis memuru, gizli soruşturmacı olarak masaj salonuna gitti. Mekân sahibinin gösterdiği kadınlardan birini seçen polis paraları verdiği sırada kendini tanıttı. Mekân sahibi ve fuhuş yaptığı belirlenen 3 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra mekân sahibi hakkında “fuhuşa teşvik, fuhuş için aracılık ve yer temin etmek” suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açtı.

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi ise yargılama sonunda sanığın beraatine karar verdi. Kararda, gizli soruşturmacı görevlendirmesinin savcı talimatı alınmadan yapıldığı, bu şekilde elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Başsavcılık, bu kararı temyiz etti.

EMSAL KARAR

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, temyiz itirazını esastan reddederek yerel mahkemenin beraat kararını onadı. Polisin arama ve el koyma işlemlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine aykırı olduğuna dikkat çekilen kararda, şu tespitlere yer verildi: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisi hiçbir zaman kışkırtıcı ajan gibi hareket edemez, önceden failde bulunmayan suç kastı oluşturarak, faili suç işlemeye azmettiremez. Cumhuriyet savcısının herhangi bir yazılı ya da sözlü görevlendirmesi bulunmaksızın sanığa ait masaj salonuna kolluk görevlisinin müşteri olarak gönderilip sanığın gösterdiği içerideki bayanlardan birisi ile fuhuş pazarlığı yapılarak önceden seri numaraları alınan paranın mağdura verilmesinden sonra polis kimliğinin açıklandığı olayda, kolluk görevlileri tarafından yapılan işlemler hukuka aykırı olup elde edilen deliler de hukuka aykırı delil niteliğindedir.”

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