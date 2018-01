Yeni yıl, yeni beklentileri de beraberinde getiriyor. Eskisiyle yüzleşip, hesabı bir şekilde kapatıp, daha iyisi için bir umut ışığının miladı oluyor. 2017 kapanırken birçok gastronomi düşkünü, yeni yılda restoranlardan beklentilerini yazmaya başladı. Olay aslında tamamen spontane gelişti. Sosyal medyada birkaç önemli figürün ‘restoranlar 2018’de umarım bunları daha az yaparlar’ tadında yaptıkları listelerin altına yağmur gibi cevaplar gelmeye başladı. Anlaşılan restoran misafirlerinin içi epey bir doluymuş. Çığ gibi gelen yorumlar bu sefer restorancıları tetikledi ve ‘restoran müşterilerden yeni yıl beklentileri’ şeklinde listeler dolaşmaya başladı. Kutuplaşma sadece ülkemizde değil, dünya gastronomisinde de üretici ve tüketici arasında belirginleşmiş oldu. Görünen o ki, her iki taraf da birbirinden mustaripmiş ve birilerinin fitili ateşlemesini bekliyorlarmış. Hedefe konulan tek bir restoran veya restoran müşterisi olmadığından dolayı da ateş etmek daha kolay oluyor. Günün sonunda her iki tarafın birbirine ihtiyacı olduğu ve ayrılmalarının da mümkün olmadığı gibi iki gerçek var. İncitmeden, birbirlerini değiştirmeleri gerekiyor. Ancak her iki taraf da bu ilişkiden bir parça yorulmuş. İçlerine ata ata, patlama noktasına gelmişler. Bu kalbi kırık aşk hikâyesi bir şekilde devam etmeye mahkûm. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Sırasıyla her iki tarafın 2018’den isteklerini aşağıda bulabilirsiniz. İstek kalemlerinin ucu bucağı olmadığı için, en çok üzerinde mutabık kalınanları yazmaya çalıştım. Yorumlar daha çok Batı dünyasından (başta İngiltere ve ABD olmak üzere) geldiği için kültürel bakış açıları ve farklılıkları mevcut. Son olarak, gönül ister istemez ülkemizde de bu boyutta ve çizgide tartışmaları görmeyi arzuluyor. Ya ülkemizde işler mükemmel seviyede gidiyor ve taraflar çok mesut, ya da taraflar birbirlerini değiştiremeyeceğinden fazlasıyla eminler...

RESTORANLARDAN 2018 BEKLENTİLERİ

Restoranın yarısı boşken, gelenleri en kötü masaya oturtmayın.

Yemekleri Instagram’da güzel gözüksünler diye değil, lezzetli olsunlar diye hazırlayın.

Restoranların ışıklarını bir parça açın. En azından sağlıklı bir insanın mönüyü okuyabileceği seviyeye getirin.

Özellikle saatler ilerledikçe, müzik sesinin artmasından herkesin mutlu olacağı önyargınızı kırın.

Mevsiminde olmayan malzemelerle yemek yapmayın.

Mönü ve açıklamalarını, ansiklopedi kıvamına getirmeyin.

‘Size bir şey ikram edeyim’ deyip, gecenin sonunda adisyona sipariş etmiş gibi eklemeyin.

Sadece tadım mönüleri sunup, insanların seçeneklerini ellerinden almayın.

Web sitelerinizi lütfen güncelleyin.

Fazla rezervasyon alıp restoran dolduktan sonra gelenlere ‘Rezervasyon yaptırdığınızdan emin misiniz’ şeklinde diklenmekten vazgeçin.

RESTORAN MÜŞTERİLERİNDEN 2018 BEKLENTİLERİ

Rezervasyonunuza sadık kalın. Aksi halde mutlaka arayıp, haber verin.

Restoran doluyken, ‘Daha iyi masa istiyorum’ diye tutturmayın.

Üç kuruş hesap ödemeniz, restoranı satın almış gibi davranmanızı veya servis elemanlarına kabalık yapmanızı haklı göstermez.

Kötü servis hizmeti almadıkça, makul oranlarda tip bırakın.

Sandalyelerin üzerine çıkıp flaşı açıp fotoğraf çekmeyin.

Eğer kontrol edemiyorsanız, çocuklarınızı restoranlara getirmeyin.

Garsonların dikkatini çekmek için, parmaklarınızı şıklatmayın.

Restorana gelen tüm diğer müşterilerden daha önemli ve özel olduğunuz önyargısına kapılmayın.

Olmayan gıda alerjilerinizi anlatıp mönüye müdahale etmeyin.