Müşterinin sorununu saniyeler içinde çözebilen ‘BOT’

‘Chat’ ve ‘robot’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen chatbot’lar, insanlar ile iletişime geçerek, bilgi aktarma ve bilgi edinme gibi pek çok konuda insanın yerini alabilen yazılımlar olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ ile desteklenen son nesil chatbot’lar ise, kullanım alanlarının bir sınırı olmadığından, turizm, hukuk, perakende ve finans gibi farklı sektörlerdeki şirketlerin yatırım yaptıkları alanların başında geliyor. Bu teknolojiye odaklanan Cbot isimli bir Türk girişimi, hem Türkiye’deki şirketlere, hem de yurtdışı merkezli global şirketlere chatbot hizmeti veriyor. Merkezi, ABD’nin teknoloji yuvası San Francisco şehrinde bulunan şirketin yazılım geliştirme ekibinin büyük bir kısmı ise Türkiye’de çalışmalarını yürütüyor.

GÜNLÜK İŞLEMLER YAPILIYOR

Girişimin kurucularından Mete Aktaş, “Yapay zekâya dayalı chatbot ürünümüz ile insanların aradıkları bilgiye karşılıklı yazışma/ konuşma yoluyla ulaşmalarını veya bazı günlük işlemlerini yapmalarını sağlıyoruz. Bir çağrı merkezine ulaştığınızda, işleminizi yapabilmeniz için menüleri dikkatle dinleyip dakikalarınızı harcamanız gerekiyor. Aynı bilgiyi chatbot’larımız ise birkaç saniyede sunuyor” dedi. Aktaş, müşterilerin karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmış gibi sohbet ederek sorularına yanıt bulabildiklerini ifade etti.

İŞ BANKASI’NA 4 AYDA 350 BIN SORU CEVAPLATTI

Geliştirdikleri yapay zekâ destekli ve metin tabanlı bir chatbot olan ve 2018 Ocak sonunda hizmete açılan “İş Bankası’na Sor”un, müşterilerin sorularını anlık olarak yanıtladığını belirten Mete Aktaş, “Bir nevi sohbet ortamında yaratılmış ve müşterinin doğal dilini algılayabilen bir “sıkça sorulan sorular” işlevi görüyor” dedi. “İş Bankası’na Sor”un, bin 700’den fazla farklı soruyu algılayıp cevaplayabildiğini aktaran Aktaş, “Bot hizmete sunulduktan sonra yaklaşık 130 bin kişi tarafından kullanıldı ve 350 binden fazla soruyu yanıtladı” diye konuştu.

‘ÇAĞRI MERKEZINE DE ÇÖZÜM SUNUYORUZ’

Geleneksel çağrı merkezlerine yönelik de çözümler sunduklarını aktaran Mete Aktaş, “Çağrı merkezi temsilcilerinin önüne hazır yanıtlar getirerek, yanıt verme süresini kısaltan bir model geliştirdik. Bu ürün, yapay zekâ ile insanın işbirliğine dayanıyor” dedi. Cbot’un kurucu ortağı Aktaş, finansal hizmetler, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve sağlık sektörlerine odaklandıklarını kaydederek, “2017’de İş Bankası için “İş Bankası’na Sor” adlı chatbot’u geliştirdik Amazon’un da iş ortaklarından biriyiz. Amazon için cilt bakımı chatbot’u “Amazon Skincare Bot”u geliştirdik” diye konuştu.

Yerli girişimlere 3 ayda 19 milyon $’lık yatırım

Türkiye’deki girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı yılın ilk çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine göre yaklaşık 8 milyon dolarlık bir düşüşle 18.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde 17 girişime yatırım yapılırken, geçen yıl bu rakam 31 olarak ölçülmüştü. Startsup. watch’un verilerine göre, 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye’de faaliyet gösteren girişimlere yapılan tohum yatırımlar 2018’nin ilk 3 ayında 6.8 milyon dolardan 3.7 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu dönemde girişimlere yapılan yatırımlar içinde SaaS (hizmet olarak kullanılan yazılım) girişimleri 9.2 milyon dolar ile lider olurken, onu 8 milyon dolar ile pazarlama teknolojileri ve 5 milyon dolar ile fintech ve regülasyon teknolojileri takip etti.

2010’UN TAMAMINI 3 AYDA YAKALADIK

Yılın ilk çeyreğinde girişimlere yapılan yatırımların 10.7 milyon doları yerel yatırımcılar tarafından gerçekleştirilirken, toplam yatırım tutarının yüzde 43’üne denk gelen 8.2 milyon dolarlık kısım ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Açıklanan rakamlarla birlikte, Türkiye Avrupa’da girişimlerine en çok yatırım alan 18’inci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde de 3’üncü ülke oldu. Türkiye’nin açıklanan sonuçlar ile birlikte 2018 yılının ilk çeyreğinde, 2010 yılının tamamında girişimlere yapılan 19.1 milyon dolarlık yatırım tutarını yakaladığı görülüyor.

En yakın Wi-Fi noktasını gösteriyor

İsveç’in başkenti Stockholm merkezli bir girişim olan Instabridge, kullanıcılarına en yakın Wi-Fi noktasını bildiriyor. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden diğer kullanıcılar ile bulundukları bölgedeki en yakın Wi-Fi noktasının konumunu paylaşıyor. Böylece internet bağlantısına ihtiyaç duyanlara çözüm sunuluyor. 2.3 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip Instabridge’in yarattığı platformda 2 milyon adet Wi-Fi noktası kayıtlı. Girişimin kurucularından Niklas Agevik, “Uygulamada isteyenler kendi evlerindeki Wi-Fi bilgilerini de paylaşabiliyor. Bu sayede kullanıcıların sınırlı sayıdaki kamuya açık internet bağlantı noktalarına mahkûm kalmasının önüne geçiyoruz” dedi. Girişime toplamda 8 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

İTÜ MAGNET girişimleri 20 milyon TL’lik ciro yaptı

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde bir yıldır faaliyetlerini sürdüren İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi’nde yer alan 60 startup, toplamda 20 milyon TL ciroya ulaştı. İTÜ MAGNET, başlangıç yatırımını almış veya risk sermayesi seviyesinde yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan girişimcilere yönelik faaliyetleri sürdürüyor. Geçtiğimiz bir yılık dönemde çalışmalarını MAGNET’te sürdüren 60 firmanın toplamda 160 kişiye istihdam sağladığı bildirildi.

Liseliler oyun oynayan yapay zekâ geliştirdiler

Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) öğrencilerinin her sene düzenlediği liselerarası kodlama yarışması ‘CodeFest’ bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi. Kodlama Festivali’ne bu yıl farklı illerden 200 liseli katıldı. Öğrenciler, biyoinformatik, yapay zekâ, siber güvenlik ve veri madenciliği gibi geleceğin bilim alanlarıyla ilgili öğretim üyelerinden ve sektör çalışanlarından eğitim aldılar. “Hackathon” türündeki yarışmaya katılan liseliler, “Clobber” adlı masa oyununu oynayan bir yapay zekâ geliştirdiler.

İstanbul’a 170 ülkeden 3 bin girişimci geliyor

Girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olan Global Girişimcilik Kongresi 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşiyor. 170 ülkeden 3 bin kişinin katılacağı etkinlikte 150 oturum gerçekleştirilecek. Kongrenin stratejik partnerliğini, Koç Holding ve Sabancı Holding üstleniyor. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen de kongrede konuşmacı olarak yer alacak.