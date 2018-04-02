Kızılcahamam'ın Akyarma mevkiinde bulunan konaklama tesisinde çalışan ve işletme sahibinin de yeğeni olan Selami Acı, dün bir müşterinin kimlik kartını unuttuğunu fark etti.

DHA'nın aktardığına göre; Avcı, tesisten 5 dakika önce ayrılan müşterisine unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için otomobili ile hareket etti. Selami Avcı yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtan yola savrulan Avcı ağır yaralandı.

2 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Avcı'nın kalbi burada 2 kez durmasına rağmen doktorların çabalarıyla tekrar çalıştırıldı. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Avcı´nın kalbi yolda üçüncü kez durdu.

Güzergahta bulunan Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek müdahale edilmeye çalışan Selami Avcı, kurtarılamadı. Avcı´nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün memleketi Malatya'ya gönderildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER