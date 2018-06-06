Almanya’nın önde gelen kimya şirketlerinden Bayer’in, ABD’li rakibi Monsanto’yu 66 milyar dolara satın almasına yönelik tartışmalar, satın almanın onaylanmasının ardından bile artarak devam ediyor. Bayer cephesinde alkış ve zafer nidaları yükselirken Avrupa Birliği (AB) tüketici haklarını korumaya yönelik pek çok kuruluşta durum farklı görünüyor. Yetkililer söz konusu alışverişle Monsanto’nun AB pazarına sokmakta zorlandığı pek çok ürün ve servisi artık kolayca Avrupa genelinde pazarlayabileceğini savunuyor. Bu açıdan bakıldığında başta Alman basını olmak üzere dünya gündeminde yer alan ve 117 yıllık Monsanto markasının artık ortadan kalktığına yönelik haberlerin pek de önemi kalmıyor.
AB KOMİSYONU ONAY VERDİ...
Zira anlaşma gereği birleşme sonrası yeni şirket Bayer adıyla yoluna devam edecek ama Monsanto’nun ürettiği ve pek çok ülkede kansere neden olduğu gerekçesiyle mahkemelik olan Roundup ve Glifosat gibi tarım ilaçları aynı isimle satılmaya devam edecek. AB Komisyonu’nda uzun süre bu iki ürünün AB genelinde satılıp satılamayacağına yönelik hararetli tartışmalar yürütüldü. Komisyon 2017’de sağlık tehdidi yaratmadığını belirtmesine rağmen ürünlerin sadece 5 yıl süreyle satışına izin verdi. Karara tüketici kuruluşları başta olmak üzere pek çok cepheden tepki yağdı. Ancak kararda herhangi biri değişiklik olmadı.
BAYER’İN FATURASI KABARACAK
Diğer yandan ABD’de Glifosat ve Dicamba’nın kansere neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda sivil dava yürürlükte bulunuyor. Satın almayla birlikte bu davaların artık Alman Bayer’in üzerine yıkılacağı gerçeği ise şirket yatırımcılarını endişelendiriyor. Diğer bir ifadeyle birleşmeyle birlikte Monsanto ismi tarihten silinecek ancak bu, şirkete olan nefretin de isimle birlikte tarihe karışacağı anlamına gelmiyor. Bayer’in 66 milyar dolar ödeyerek dünyanın en büyük kimya şirketi olma adına üstlendiği bunca riske değip değmeyeceğini ise zaman gösterecek.
Mitolojiye göre Truva’nın ele geçirilmesi esnasında kullanılan, aslında bir tuzak olan, içi asker dolu tahta at heykeli.
TARİHİ KİMYASAL FELAKETLERLE DOLU
Monsanto 1901 yılında kimyager John Francis Queeny tarafından ABD’nin St. Louis kentinde kuruldu.
Şirketin Monsanto olan isminin John Francis Queeny’nin eşinden geldiği belirtiliyor.
Bir dizi ürün üzerinde çalışan Queeny’in ilk büyük ekonomik başarısı yapay tatlandırıcı sakarin oldu.
Şirket 1940’lı yıllarla birlikte tarım alanına girdi ve geliştirdiği ürünlerle küresel ününü artırdı.
Şirketin geliştirdiği tarım ilaçlarının pek çok hastalık vakası ile ilişkilendirilmesi davalara neden oldu.
Şirketin geliştirdiği Agent Orange tarım ilacı Vietnam Savaşı’nda kullanıldı ve 400 bin kişinin ölümüne neden oldu.
YATIRIMCI SATIŞA OLUMLU BAKIYOR
MONSANTO’YA NEDEN MUTANTO DİYORLAR?
ABD’nin en nefret edilen 20 şirketinden biri olarak bilinen Monsanto’nun Alman Bayer şirketi tarafından satın alınması Alman ekonomi çevrelerince yüksek riskli bir hamle olarak yorumlandı. ABD kamuoyunda çok sayıda kanser vakasıyla ilişkilendirilen Monsanto, ‘Şeytanın şirketi’ veya dönüşüme uğramış canavar olarak tanımlanan ‘Mutanto’ adıyla anılıyor. Bu şirketin şimdi Bayer adıyla faaliyet gösterecek olmasının Alman şirketi için imaj kaybına yol açacağı ileri sürülüyor. Şirketin hisse hareketine bakıldığında ise bu korkuların endekse çok yansımadığı görülüyor. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana hafif düşüş yaşasa da son üç ayda yaklaşık yüzde 14’lük bir yükseliş yakaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.