Çevresel sonuçları bir tarafa, anti bakteriyel ıslak bezler harcanan paraya değer mi?
Evinizde yüzeyleri silerek mikroplardan gerçekten kurtulabilir misiniz? Ayrıca bunu istediğinize emin misiniz?
Hiç şüphe yok ki evimizdeki bazı mikroplar bizim için zararlı.
Örneğin çiğ ete dokunurken zararlı bakterilerin çevreye sıçramaması için çok dikkatli olmalısınız.
Çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamak özellikle çok kötü bir uygulama. Bu zararlı bakterileri yok etmediği gibi ailenizi ve sizi çok hasta yapabilecek bir şeyi çevreye yaymanıza neden olacak.
Bu yüzden tavukları yıkamayın.
Peki anti bakteriyel bezler ne kadar etkili?
Bunu öğrenmek için Trust Me I'am a Doctor (sağlık üzerine Bir BBC programı) üç aileye sökülebilir mutfak tezgahı verdi. Testin başında tüm ailelere antibakteriyel bezlerle tezgahları iyice silmelerini söylendi.
Sonra ailelerden bir mutfakta nasıl kullanılıyorsa tezgahları öyle kullanmaları istendi. Mutfak tezgahından mikropların oranını ölçmek için düzenli olarak örnekler alındı.
Bu örnekler Newcastle'da Northumbria Üniversitesi'de mikrobial fizyolog Lynn Dover'a gönderildi.
Dover "Tezgah temizlendikten bir saat sonra bakteri ve mantarların büyüdüğünü gördük. 12 saat sonra ise çok daha büyük bir büyüme görüldü. Pek çok mantar çeşidi bulundu" dedi.
Eğer antibakteriyel ürünleri kullanarak mikropları uzak tutmayı hedefliyorsanız zaman ve paranızı harcıyor olabilirsiniz.
Hızla geri büyüdükleri gibi evimizdeki mikropların çoğu zararsız hatta bazıları sağlık içn yararlı.
Ayrıca yüzeylere odaklanmak asıl konuyu kaçırmak olabilir çünkü mutfak yüzeyleri en zararlı mikropların bulunduğu yerler değil.
Kamu Sağlığı ve Güvenliği Örgütü NSF International'ın yaptığı bir araştırmada 22 aileden her gün mutfak yüzeylerinden cep telefonlarına kadar 30 gündelik ev eşyasından örnekler alması istendi. Araştırmada E.coli bakterisi de dahil coliform bakterilerinin yoğun olarak bulunduğu eşyaların başında bulaşık bezleri ve süngerleri bulunduğu ortaya çıktı.
Bulaşık süngerlerinin ya da bezlerinin yüzde 75'i coliform bakterisi taşıyordu.
Bu bakterilerin bulunduğu diğer yerler şöyle:
Banyoda ise coliform bakterilerinin bulunduğu noktalar:
Colifrom bakterisi tehlikeli değil ancak dışkı bulaşmasının bir işareti olarak kabul ediliyor.
Mutfağınıza insan dışkısıyla bulaşmıyorlar ancak çiğ ette bulunan dışkı bakterisiyle bulaşıyorlar.
Bulaşık bezleri sıcak ve ıslak oldukları için bu tür bakterilerin üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor.
Arizona Üniversitesi'nde hastalıkların nasıl taşındığını araştıran mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli şeyler olduğunu söylüyor.
Gerba'nın araştırmaları ortalama bir tuvalet klozetinde 6.5 santimetre karede 50 bakteri varken, bir süngerde santimetre karede 10 milyon bakteri ve bezlerde de bir milyon bakteri olduğunu ortaya koydu.
Diğer bir deyişle mutfak süngeriniz tuvaletinizden 200 bin kat daha kirli olabilir.
Eğer mutfağınızda kötü mikroplar yüzünden endişeliyseniz, bulaşık bezini ve süngerini mümkün olduğunda kuru tutabilir ve haftada bir çamaşır suyunda bekletebilirsiniz.
Bazı dergiler de süngerlerinizi temizlemek için mikrodalga fırınına ya da bulaşık makinesine atabileceğinizi söylüyor.
Doğrama tahtalarına gelinde sadece çiğ et için ayrı bir tane bulundurmak iyi bir fikir olabilir.
Kişisel olarak ben ahşap doğrama tahtası kullanıyorum ve sonrasında sabunlu suyla yıkıyorum.
Daha derin temizlik için sirke ya da asetik asit de kullanılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.