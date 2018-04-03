Esra Çoruh, HT Cumartesi'de aksesuarın büyüleyici gücünü kaleme aldı. Ayakkabı tasarımcısı Manolo Blahnik “Yüksek ökçeler giyersin ve değişirsin” diyor. “Basit bir kıyafeti aksesuarın gücüyle elegan hale getirmeniz çok kolay” diyen Giorgio Armani’ye göre aksesuarlar her geçen gün daha da önem kazanıyor. Evet, ayakkabı, çizme, takı, çanta, kemer, kıyafetinizle bütünleşir ve sizi tamamlar. Çok şık bir kolyeyi, büyük deri çantayı, siyah yüksek topuklu ayakkabıyı her kadın güzel taşır. Aksesuarlar, bazı çizgileri de ön plana çıkarır. Topuklu yerine düz ayakkabı giymeniz, avize küpe yerine minik inci küpe takmanız, büyük deri çanta yerine elinize küçük clutch’ınızı almanız tarzınızda, görüntünüzde büyük fark yaratır. Bu yüzden, aksesuar rehberimizi dikkatlice okumanızı öneririz...

VAZGEÇİLMEZ 10 AKSESUAR

1- Topuklu ayakkabı

Yuvarlak ya da sivri burunlu, en az bir çift klasik topuklu ayakkabınız olmalı. İster işe giderken ister gece çıkarken giyebileceğiniz yüksek topuklu ayakkabılar da gardırobunuzda mutlaka bulunmalı. Siyah renkte bir yüksek topukluyla ilk adımı atabilirsiniz. Stiletto, yani ince bantlı modellere de gardırobunuzda yer açın. Fazla topuklu ayakkabının hiçbir zararı olmaz!

2- Babet

Sade babetler ve sandaletler özellikle yaz aylarında çok kullanışlı. Bunlardan mutlaka bir çift edinin. Topuklu tutkunu olabilirsiniz ama, düz ayakkabılara da ihtiyaç duyabilirsiniz. Sezonun trendlerinden gladyatör sandaletleri ve püsküllü, ipli modeller çok şık.

3- Pırlanta

Kadının en iyi arkadaşı mı bilemem ama küpe, kolye, yüzük, bilezik ne olursa olsun; pırlanta her zaman ışıldar. Spor kıyafetlerle de kullanabileceğiniz bu parçalar için yatırım yapılmalısınız.

4- İnci

Klasik ve hanım hanımcık tarzı olan kadınların mutlaka inci aksesuarı olmalı. Küçük, parlak inci küpelerle her zaman zarif görünürsünüz.

5- Büyük çanta

Büyük deri çantalar kullanışlı olduğu kadar, günlük hayatımıza şıklık katan parçalar.

6- El çantası

Eskiden sadece gece kullandığımız el çantaları yani clutch’lar artık gündüzleri de çok moda. O yüzden iki tane almanızı tavsiye ediyoruz; büyük boy olanı gündüz, küçüğü ise gece kullanırsınız.

7- Kemer

Dağınık bir görüntüden klas bir tarz yaratmak için kemerler, olmazsa olmaz parçalardan. İnce, kalın, kısa, uzun; çeşit çeşit kemer alın. Bu sezon beli iyice saran kemerlerin çok moda olduğunu da unutmayın.

8- Yüzük

Gece kıyafetinizle tamamlayacağınız büyük taşlı yüzükler, takacak hiçbir aksesuar bulamadığınızda imdadınıza yetişir. Üstelik gündüz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkli ve göze çarpan modelleri tercih edin. İşaret parmağınıza takarsanız daha dikkat çekici olur.

9- Kelepçe bileklik

Gümüş, altın, parlak; kalın ve zarif bilezikleri gece gündüz kullanabilir, hatta bağımlısı olabilirsiniz. Yani yeni sezonda bu takılar o kadar moda!

10- Saat

Kaliteli, klasik metal zincirli veya zarif bir altın saatiniz mutlaka olmalı.

KEMERİNİZİ GÖSTERİN

- Kemerleri tişört, gömlek, kazak ve şık bluzlarınızın üstüne takabilirsiniz. Uzun hırkalarla tamamlanan ince kemerler çok moda ve daha da moda olacak!

- Göğüs hizanızın altında, belinize oturan kemerler sizi daha sofistike ve feminen gösterecektir.

- Kemeri mücevher gibi kullanabilirsiniz. Dar, düşük belli klasik eteğinizin üzerinden aşağıya doğru sarkan şık kemerler size ayrı bir hava katabilir.

- Bu sezon kemerlerin üzerinde metal ayrıntılar, parlak taşlar, hatta fırfırlar var.

BÜYÜK TAKILARDAN KORKMAYIN

- Büyük, küçük, sahte, gerçek nasıl olursa olsun; takılar kıyafeti olduğundan daha havalı gösterir. Renkli taşlı şık bir kolye ve avize küpelerle sade kıyafetiniz muhteşem görünebilir.

- Mücevher çok kişisel bir eşyadır; partnerimizin aldığı yüzük, ailemizden yadigar mücevher seti, özel yaptırılan değerli takılar, stilimizi yansıtır.

- Baştan aşağıya parıltılı mücevherlerle görünümünüze şıklık ve heyecan katabilirsiniz. Ancak nerede duracağınızı iyi bilin. Örneğin kalın, gözalıcı bir bilezik taktığınızda, kolye ve küpede daha minimal, daha sade parçaları tercih edin.

- Kıyafetinizle takılarınız uyumlu olsun. Fırfırlı veya payetli bir bluzun üzerine büyük, gösterişli kolye yerine sade, ince bir kolye takın.

- Kesinlikle orijinal mücevherlerin ucuz ve basit taklitlerinden kaçının.

AYAKKABIDA SINIRLARI BİLİN

- Rahat edemediğiniz, giydiğiniz zaman aksayarak yürüdüğünüz topuklu ayakkabılardan uzak durun. Çok beğenmiş bile olsanız, aksayarak yürümek hoş bir görüntü değil.

- Canlı renklerdeki ayakkabıları deneyin, size heyecan verir ve bu da görünüşünüze yansır. Beyaz veya pastel tonlarda elbiselerin altına canlı renkli ayakkabı giyebilirsiniz. Kırmızı, şık bir elbisenin altına ise açık renk iyi durur. Bu sezon şeker pembesi renginde topuklu ayakkabılar moda.

- Elbiseniz çok şıksa, dikkati ona çekmek için daha açık tonlarda sade bir ayakkabı giyin. Kıyafetiniz sade ve klasikse, gösterişli ayakkabınızla canlılık katın.

- Uygun modeli seçmek önemli. Tutucu bir takım giydiyseniz, önü açık sandalet riskli olabilir. Beyaz, şık elbisenin altına düz ayakkabı fazla sıradan durabilir. Spor veya düz lastik ayakkabılarınızı ise günlük jean ve eşofman altına giyin.

- Özel gecelerde riskli topuklu ayakkabı giymekten kaçının.

GÖSTERİŞLİ VE KULLANIŞLI ÇANTA ALIN

- Her kıyafetinizle ayrı ayrı kombinleyebileceğiniz çeşitli çantalar alacak bütçeniz yoksa, siyah bir çanta alın çünkü her şeyle uyar.

- Yandan askılı çantaları günlük hayatta rahat kullanırsınız. Daha şık ve modern bir görüntü için, örneğin koyu jean ve üzerinize oturan ceket giydiyseniz, kısa saplı çanta elinizde çok hoş duracaktır.

- Canlı, parlak renklerdeki çantalar klasik giyiminize canlılık katar. Takım giydiğinizde veya jean’i blazer’la kombine ettiğinizde canlı, parlak tonlarda bir çanta denge sağlar. Sezonun trendlerinden turuncu ve pembe çantaları deneyin.

- Yanınızda çok eşya taşıyorsanız büyük modelleri tercih edin. Ancak çantanızı ağzına kadar doldurmayın, hoş gözükmeyebilir. Ayrıca çok ağır çantalar taşımak sizin duruşunuzu da bozar. Ekstradan taşımanız gereken eşyalarınız varsa büyük çantaya koyun, ama cüzdan ve telefon için yanınızda küçük bir çanta bulunsun.

- Çantanız vücut ölçülerinize uygun olmalı. Çok büyük modeller yerine, küçük ve orta boyları alın.

- Çantanızda delikler oluşmuşsa, sapı kopmuşsa veya derisi aşınmışsa yeni çantanın zamanı gelmiş demektir. İki-üç tane kalitesiz çanta almak yerine kaliteli bir tane alın, yıllarca kullanın.