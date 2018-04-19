Mutlu Çocuklar Takımı okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor

Berna Kumaş Sipahi’nin kaleminden çıkan Atlas’ın Dünyası serinin ilk kitabı Mutlu Çocuklar Takımı ile Atlas’ın ve arkadaşlarının keyifli maceraları da başlıyor.

Türkçe dersinde yardımlaşma konusunun işlendiği bir gün, Atlas’ın aklına harika bir fikir gelir ve bu fikri arkadaşları Sarp, Yaz, Biricik ve Ali’yle de paylaşır. Beş arkadaş, o günden sonra karşılarına çıkacak her fırsatta iyilik yapmak üzere birbirine söz verir. Gül Oralı’nın renkli ve özgün çizimleriyle süslenen Atlas’ın Dünyası serisi yardımlaşmanın değerini paylaşırken doğa ve hayvan sevgisinin de hayatımızdaki önemini vurgulamayı ihmal etmiyor.

Berna Kumaş Sipahi ve Atlas’ın Dünyası, 21 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ile 17:00 arası İzmir Kitap Fuarı Doğan Egmont standında okurlarıyla buluşacak. Günün bir diğer sürprizi ise Mutlu Çocuklar Takımı’na esin kaynağı olan arkadaş grubunun da Sipahi ile beraber stantta yer alacak olması.