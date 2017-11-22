Mutlu evlilik, düzenli seks ömrü uzatıyor!

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Fakat beden sağlığınızı destekleyecek düzeyde hormon üretilmesi için menopoz döneminde her kadının fiziksel, duygusal, ruhsal ve durumsal açıdan çok sağlıklı olarak girmesi gerekmektedir. Kadınların birçoğu menopozu bir dönemin sonu olarak görür ve kabuğuna çekilmektedir. Menopoz aksine yılların da verdiği tecrübe ile hayatın her alanında aktif ve etkin olmanın zamanıdır. Bu süreci sağlıklı yönetmek, hayat kalitesini arttırmakta ve uzun yaşama olanak sağlamaktadır."