Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde silahla vurarak yaralanan Mutlu Kaya'nın tedavisi yarım kaldı.



Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıktan sonra 38 gün yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.



"UMUDUMU KAYBETMEDİM"

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti. Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.

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