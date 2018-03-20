Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnceburun, Hamsilos ve Akliman gibi önemli turizm merkezlerini bünyesinde barındıran Sinop, aynı zamanda kent merkezinde trafik ışığı bulunmaması, Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il olma gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre Vali Hasan İpek, yaptığı açıklamada, Sinop'un gerçek anlamda mutluluğun başkenti olduğunu söyledi.

Sinop'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İpek, "Sinop Valisi olarak bana sorduklarında ben de 'Mutlu kentin mutlu valisiyim' cevabını veriyorum." dedi.

İpek, Sinop'ta vatandaşların mutluluğunun kanaatkar kalmalarından geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada insanlar az şeyle yetinebiliyor. Mutluluk için zaten çok hırslı olmamak ve kanaatkar olmak yeterli. Burada yaşayan insanlar hem devletten çok şey beklemiyor hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde çok saygılılar. Örneğin burada trafik ışığı yok ama herkes birbirine saygı göstererek yol verir. Türkiye'de başka bir yerde yayaların bu kadar yollarda gezebildiği başka bir yer göremezsiniz. Sinopluların da benim gibi mutlu olmalarından çok memnun oldum."

"KADINLAR OLARAK ÇOK HUZURLUYOZ"

Kentte balıkçılık yapan 66 yaşındaki Nevzer Üçüncüoğlu, mutlu kalabilmelerindeki en önemli etkenin saygı olduğunu belirtti.

İnsanların birbirlerine saygı ve sevgi duydukları yerde mutlu olabilmenin yolunun açıldığını vurgulayan Üçüncüoğlu, özellikle büyükşehirlerdeki kargaşa ve gürültünün, Sinop'ta yok denecek kadar az olduğuna dikkati çekti.

Sinoplu kadınlar olarak sahip bulundukları huzura işaret eden Üçüncüoğlu, "Biz eşlerimize, eşlerimiz bize saygılı. O nedenle kadınlar olarak kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Bir kadın gece gündüz istediği saatte sokağa çıkabilir. Burada kimse kimseye ne laf atar ne söz." ifadelerini kullandı.

Lise 1. sınıf öğrencisi İrem Nallıoğlu da Sinop'ta kavga ve gürültünün yok denecek kadar az olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda kalabalık bir şehir değil. Biz kızlar olarak çok rahatız." diye konuştu.

"MUTLULUĞU SİNOP'TA YAKALADIM"

Türkiye'nin farklı kentlerinde çalıştıktan sonra emekli olarak Sinop'a yerleşen Hüseyin Kuşüzümü ise yıllar sonra mutluluğu Sinop'ta bulduğunu anlattı.

Kuşüzümü, Sinop'un her haliyle insanları mutlu kılmayı başarabilen bir kent olma özelliği taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Mesela burada her yer bir restoran. Özellikle yazın ailenizle arkadaşlarınızla deniz kenarına veya bir ormana giderek güzel manzara karşısında yemek yiyebilirsiniz. Çok fazla para harcamanıza gerek yok, kendi yemeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Trafik yok, kavga yok, kalabalık yok, daha ne olsun. Mutlu olmak için her şey var. Biz de onun için mutluyuz."

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