Türkiye, 2002 yılından bu yana ortağı 9 ülkeden biri olduğu Müşterek Savaş Uçağı (JSF) projesinde tüm siyasi ve diplomatik engelleme girişimlerine rağmen mutlu sona ulaştı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Hava Kuvvetleri için 116 ve Deniz Kuvvetleri için 36 olmak üzere en az 142 adet F-35 uçağının filolara katılması planlanıyor. Kesin siparişi verilen 30 uçaktan ilki, ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Fort Worth kentinde Lockheed Martin'in üretim tesislerinde dün düzenlenen törenle Türk yetkililere teslim edildi. Törende, Türkiye'yi Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanlığı'ndan Tümgeneral Reha Er ile Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel temsil etti.

HEZARFEN'DEN ATATÜRK'E

Teslimat töreni, renkli bir sahne gösterisiyle başladı. Hezarfen Ahmet Çelebi ile başlayıp Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle son bulan video gösterimiyle, Türkiye'nin havacılık öyküsü konuklara aktarıldı. Ardından Ayasofya Camii ile Anıtkabir fotoğraflarının arasındaki perdenin kaldırılmasıyla Türkiye'nin ilk F-35 uçağı sahneye çıktı. Lockheed Martin Yönetim Kurulu Başkanı Orlando Carvalho, Türk şirketleriyle işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı. Türkiye'nin sahip olacağı 2'nci uçağın uçuş testleri tamamlandı ve onun da teslimatı bugün yapılacak. Halen üretim bandında olan 3'üncü ve 4'üncü uçaklar da Mart 2019'da Türk yetkililere teslim edilecek. Bir F-35 uçağının sipariş edilmesinin ardından teslimatının gerçekleşmesi 36 ay sürüyor. Bu sürenin 18 ayı montaj hattında geçiyor. İlk 4 uçak, 2020 yılına kadar ABD'nin Arizona Eyaleti'ndeki Luke Hava Üssü'nde kalacak. Burada 13 Türk eğitmen pilotuna ve 325 bakım personeline eğitim verilecek. Ardından uçaklar Malatya 7. Ana Jet Üssü’nde kurulmakta olan eğitim merkezine nakledilecek ve yeni pilotlar bu merkezde yetiştirilecek. Bu süreçte diğer uçakların teslimatı da gerçekleşecek. 5'inci ve 6'ncı uçaklar Kasım 2019'da doğrudan Malatya'ya gelecek. Bugüne kadar siparişi verilen 30 uçağın tamamı, 2022 yılına kadar envantere girmiş olacak. F-16'dan F-35'e geçen pilotların eğitimi 4 ay, savaş uçağı tecrübesi bulunmayan pilotların eğitimi 8 ay sürecek. Uçuş eğitimlerinin yarısının simülatörle yapılması uçuş maliyetleri bakımından ciddi anlamda tasarruf sağlayacak. Projenin ana yüklenicisi Lockheed Martin, teslimat töreni öncesinde kapılarını HABERTÜRK'e açtı.

RAKİPLERİNDEN 20 KAT GÜÇLÜ

Şirketin başkan yardımcısı Jack Crisler, bugüne kadar 300 uçağın üretimini tamamladıklarını belirtirken, bu süreçte uçakların birim maliyetinin yüzde 60 azalarak 94 milyon dolara kadar düştüğünü dile getirdi. Crisler, 2020 yılında birim maliyeti 80 milyon dolara düşürmeyi ve bugün ayda 8-9 olan aylık üretim kapasitesini de 15-17'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. F-35 uçaklarının test pilotu Billie Flynn ise uçağın sahip olduğu üstün özelliklere dikkat çekti. Flynn, dünyaca ünlü Red Flag tatbikatına katılan F-35 filosunun muharebe senaryolarında en yakın rakiplerinden 20 kat fazla puan topladığını anlattı.

F-35A

Radarda tespit edilemeyen 5'inci nesil hayalet uçak

AZAMİ HIZ: 1.6 Mach (1932 km/sa)

MENZİL: 2 bin 200 km

AZAMİ İRTİFA: 60 bin feet (18 bin 288 m)

BOY: 15.6 m

AĞIRLIK: 13 ton