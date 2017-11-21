‘Mutluluk Zamanı’ filminin özel gösteriminde sevgi seli

HT Magazin’de yer alan habere göre, başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı ‘Mutluluk Zamanı’ filminin Türkiye turnesinin son ayağı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Katılımın çok yoğun olduğu özel gösterimde seyirciler, filmi izlemek için uzun bilet kuyrukları oluşturdu. Sinemaseverler, film ekibini, büyük bir sevgi seli ve coşkuyla karşıladı.



Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt ve yönetmen Şenol Sönmez müthiş bir enerjiyle karşılandıklarını belirterek seyircilerine teşekkür etti.



barış arduç

elçin sangu

Cengiz Bozkurt

Mutluluk zamanı film

Mutluluk zamanı