Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzayedede 2 dinozor iskeleti yaklaşık 3 milyon eurodan alıcı buldu.

Jura dönemine (yaklaşık 201 ila 145 milyon yıl öncesi) ait Diplodocus ve Allosaurus türündeki iki dinozor iskeleti, Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde her biri yaklaşık 1.4 eurodan satıldı.

Bilenmiş dişlere sahip Allosaurus ve vücudunun 12 metre uzunlukta olmasıyla bilinen Diplodocus'un, ismi açıklanmayan kişi tarafından satın alındığı öğrenildi.

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