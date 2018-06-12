HT Magazin'de yer alan habere göre, 16 Temmuz akşamı sahnelenecek müzikalde Müzeyyen Senar’ın keşfedilişi ve Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılar da yer alıyor.

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