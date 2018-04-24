Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI), çevrimiçi müzik akışı servislerinin hızlı büyümeleri sayesinde küresel müzik endüstrisinin birbirini takip eden üç yılda gelirlerini artırmayı başardığını açıkladı.

Naspter’ın CD satışlarını düşürmesi ve Apple iTunes’un kayıpları gidermede yetersiz kalmasıyla, küresel müzik gelirleri 2014 yılında 40 düşerek 15 yılda yeniden 14,3 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti.

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Korsanın artışı ve fiziksel satışların düşmesi, birçok sanatçının büyük finansal kayıplar yaşamasına sebep olurken, hem uygun fiyatlı hem de yasal müzik dinleme şansı sunan müzik akış servislerinin gelişi endüstrinin ikinci baharını başlattı. IFPI’ya göre, geçtiğimiz yıl endüstri gelirlerinin yüzde 38’i, bir önceki yıl ise yüzde 29’u müzik akışı servisleri tarafından elde edildi.

IFPI tarafından yayınlanan Küresel Müzik Raporu 2018’e göre, geçtiğimiz yıl müzik endüstrisinin gelirleri yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 17,3 milyar dolara ulaştı.

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Endüstri liderleri müzik akışı servislerinin yükselişinin sanatçılara ve şirketlere dünyanın yeni bölgelerine erişme şansı tanıdığını ve yeni nesil müzik hayranlarının korsana ihtiyaç bile duymamasını tanıdığını belirtiyor.

Müzik gelirlerinin en çok artış gördüğü pazarlar ise Latin Amerika ve Çin oldu. Bu iki ülkedeki müzik gelirleri sırasıyla yüzde 17,7 ve yüzde 35,3 artış gösterdi.

IFPI ayrıca devletlerin dijital platformların sanatçılar ve sanatın yaratılmasına katkı sağlayanlar için yarattıkları değerlerin arasındaki farkı kapatmak için harekete geçmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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