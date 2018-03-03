Dünya müziği, Indie ve elektronik müziğin karışımıyla kendine has tarz yaratan İranlı grup Kako Band, 9 Mart’ta Türkiye’de bir konser verecek. Grupla ekim ayında çıkardıkları ‘Invite’ albümünü ve İstanbul’da verecekleri konseri konuştuk. HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Konserlerinizde büyük sahne şovları düzenliyorsunuz. Türk seyircisini neler bekliyor?

İstanbul’daki konserimizde hedefimiz; seyirciyle iletişim kurmak, en kaliteli müziği ve mükemmel parçaları sunmak. Eserlerin ritim ve performansı çok zor çünkü vurmalı enstrümanlar kullanıyoruz. Sahnede teknik olarak da çok profesyoneliz. Çeşitli görüntü, aydınlatmanın yanı sıra müziğin tutkusunu ve duygusunu iletmek için farklı ışık türleri kullanıyoruz.

İran’ın sessiz sedasız dünyaya yayılmaya çalıştığı müzik grubusunuz. Dünya müziği, Indie ve elektronik müziğin karışımıyla kendinize has bir tarzınız var. Bu tarzı nasıl oturttunuz?

Kako Band’ın eserleri üyelerin hisleri ve düşünceleriyle canlandırılıyor. Biz müziği plan ve program üstüne kurmuyoruz. His ve duyguyla yol alarak ve melodilerin bu duyguyla karışmasına izin vererek farklı eserler çıkarıyoruz.

Kendinizi keşfedilmemiş olarak addedebilir misiniz?

Tabii ki de. Kako Band’ı çoğu kişi tanımıyor ama eminiz dinledikten sonra hoşlarına gidecek ve beğenecekler.

Grubu kurduğunuz Şiraz şehri bozulmamış kent dokusu ve şaraplarıyla ünlü. Kentin müziğinize olan etkisinden bahseder misiniz?

Şiraz’daki konserimiz bizim için çok güzel tecrübeydi. Şiraz tarihi bir sanat şehridir. Kako Band farklı şehirlerin kültüründen, hatta bazı ülkelerden ilham alarak müzik yapıyor.

Ekimde çıkardığınız ‘Invite’ albümünüz evrensel ve birleştirici bir tarzda. Siz nasıl yorumlarsınız?

Eserlerimizin içeriği ve anlatmak istediği şey; insanlık, barış, sevgi ve benzeri insani kavramlardır. Milliyetçi bir kavramı yoktur. Parçaların biçim ve formu, Doğu kökünün korunmasına ek olarak, çeşitli küresel referans ve iletişimlere sahiptir.

Takip ettiğiniz Türk sanatçılar var mı?

Türk müziği zengin ve güzel. İran’da çok dinleyicisi var. Türkiye’de, İbrahim Tatlıses gibi büyük sanatçılar var ve onlar bu sanata çok önemli şeyler kattı. Türkiye’de her zaman dinlemeyi sevdiğimiz çok çeşitli müzik tarzları var.

İran’da müzik yaparken bir baskı hissediyor musunuz?

Her işin kendi sıkıntıları ve zorlukları var. Ancak izleyicilerin ilgisi ve Kako Band’a olan eleştirinin bizi daha iyi bir duruma getirdiğine ve ilerlememize yardım ettiğine inanıyoruz.

Kako Band konseri, 9 Mart Cuma günü Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Grup üyeleri

Nima Sarafimehr

Pouya

Sarafimehr

Amir Alizadeh

Saeid Came

Ehsan Shafiei

Mehran Gholami

Davood

Bighashdel

Keyvan

Farshidnia

Hamed Pira

Ali Omrani

Ali Kazemi