Olay, saat 16.00 sıralarında Ferhatbostan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin pansiyonunda meydana geldi. Müzik öğretmeni Adem Kaptan bugün öğrencilerine karne dağıttıktan sonra kaldığı öğretmenlik yaptığı lisenin pansiyonuna geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen müzik öğretmeni pansiyonda iple kendisini su borusuna astı.

İHA'nın haberine göre, pansiyonda çalışan temizlik işçisi tarafından su borusuna asılı bulunan müzik öğretmeni için 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından öğretmenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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