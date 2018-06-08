Bakırköy'de müzisyen olan babası İskender K.'yı çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Emir K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenen Anne Nilgün K. olay anında uyuduğunu belirterek, sanık oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyerek gözyaşı döktü.
DHA'nın haberine göre, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emir K. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Emir K.'nın annesi Nilgün K. da duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı.
OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Duruşmada savunmasını yapan Emir K., evin tek çocuğu olduğunu söyleyerek, "Küçüklüğümden beri evde ailevi problemler yaşanıyordu. Babam uyuşturucu kullanıyor, bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Annemle birlikte Çanakkale'ye gittik. Yaklaşık bir buçuk ay sonra iş imkanı olmadığı için İstanbul'a geri döndük. Eve döndüğümüzde babam bir daha uyuşturucu kullanmayacağı için bize söz verdi. Ancak sözünde durmayıp tekrar uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olay günü yine annemle tartışmaya başladılar. Annemin saçını çekti ben ayrılmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm, annemi sakinleştirdim. Annem uyuduktan sonra odama geçtim. Birkaç saat sonra mutfağa geçerken babam salonda televizyon izliyordu, yüzü asıktı. Yanına gittim, amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sordum. Bana 'S.... Git. Senin gibi bir oğlum yok' dedi. O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı. Şoke oldum o an ne yapacağımı bilemedim. Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum. Sabaha kadar uyuyamadım, intihar etmeyi düşündüm. Ancak 'Annem yalnız kalır' diye vazgeçtim. Sabah annemle nüfus idaresinde işimiz vardı. Birlikte evden çıktık. Evde bir şeyimi unuttuğumu söyleyerek geri döndüm ve ardından Osmaniye Karakolu'na giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı.
ANNE: ŞİKAYEÇİ DEĞİLİM
Anne Nilgün K. olay anını görmediğini belirterek şunları söyledi: "Yine parasal konular yüzünden sorunlar yaşıyorduk. Ayın sonunu getiremiyorduk. Eşim uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu kullandığı zaman kişiliği değişiyordu. Oğlum ile bana fiziksel ve sözlü şiddet uyguluyordu. Bunaldığımız için oğlum ile Çanakkale'ye yerleştik. Ancak iş imkanı olmadığı için bir buçuk ay sonra geri dönmek zorunda kaldık. Döndüğümüzde eşim bize söz vermişti bir daha uyuşturucu kullanmayacaktı. Olay günü yine tartıştık ve saçımı çekti. Oğlum bizi ayırmak istedi, araya girdi ortalık daha fazla gerilmesin diye odama geçtim. Daha sonra oğlum yanıma geldi. Teselli etti, ardından uyudum. Sabah uyandığımda akşam yaşadıklarımızdan dolayı eşimin uyuduğu salona hiç girmedim. Oğlumun odasına gidip uyandırdım. Çanakkale'deki ikametimizi buraya aldırmak için nüfus idaresine gidecektik, evden çıktık. Oğlum evde bir şeyini unuttuğunu söyleyerek geri döndü. Biraz gecikince merak ettim evde babasıyla yine tartışmasından endişe duydum. Eşimi aradım açmadı, eve geri döndüm. Evin önünde polis arabasını görünce olayı öğrenmiş oldum. Oğlumdan şikayetçi değilim." Duruşmada dinlenen 4 tanık da maktul İskender K.'nın eşi ve oğluna kötü davrandığını öne sürdü.
AVUKAT: MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇİNDE HAREKET ETMİŞTİR
Sanık avukatı da kasten öldürmenin söz konusu olmadığını, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanık Emir K.'nın ceza ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İddianamede Bakırköy'de 15 Aralık 2017 tarihinde şüpheli Emir K.'nın babasının bıçakla ölümüne sebep olduğu anlatılıyor. İddianamede şüpheli Emir K.'nın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
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