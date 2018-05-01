MVV Maastricht - Almere City (Omniworld) karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur maçında MVV Maastricht ile Almere City (Omniworld), 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. MVV Maastricht son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Almere City (Omniworld), son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar MVV Maastricht kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Almere City (Omniworld) sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

MVV Maastricht son haftadaki Jong Ajax müsabasında 2-1 yenildi.

Almere City (Omniworld), Volendam karşılaşmaında 2-0 kazandı.