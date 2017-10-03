‘My Little Pony’ye renkli gala

Dünyada milyonlarca hayranı olan ‘My Little Pony’nin ilk animasyon filminin galasına ünlü isimler çocuklarıyla birlikte katıldı. Evrim Akın ve Nisan Aktaş da galadaydı.

‘My Little Pony’nin ilk animasyon filminin galası birbirinden ünlü isimleri buluşturdu. Pınar Altuğ, Hande Ataizi, Deniz Akkaya, Esra Eron ve Aslı Tandoğan gibi ünlüler galaya çocuklarıyla birlikte katıldı. SHOW TV’nin sevilen programı ‘Çocuktan Al Haberi’nin sunucusu ünlü oyuncu Evrim Akın ve programın milyonların sevgisini kazanan ‘Çakıl’ı Nisan Aktaş da galadaydı.

KURALLARA UYUYORUZ

Çocuk programları üzerinden algı operasyonu yapıldığını söyleyen Evrim Akın, “Biz kurallara uygun çalı- şıyoruz. Çocuklarımızın hepsinin iş güvenliği ve sigortası var” dedi.

My Little Pony