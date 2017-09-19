Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınır bölgesine mayın döşediğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 36'ncı oturumunda üye ülkelere hitap eden Misyon Başkanı Darusman, Arakanlı Müslümanların "büyük bir vahşetle karşılaştığını" ve "insanlık dışı bir propagandaya" maruz kaldığını söyledi.
Darusman, Myanmar makamlarının, Arakan eyaletinde 25 Ağustos'tan sonra düzenlediği operasyonlarda "toplu katliamlara, aşırı güç kullanımına, şiddete ve tüm köyleri yok etmeye" yöneldiğinin altını çizdi.
BM'ye bağlı Misyonun Başkanı Darusman, elde ettikleri bilgilere göre, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek isteyen Myanmar hükümetinin, iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini, bunun sonucunda da Arakanlı Müslümanların öldüğünü veya sakat kaldığını kaydetti.
Myanmar hükümetiyle iletişim halinde olduklarını aktaran Darusman, hükümetten, BM görevlilerinin ülkeye ön koşulsuz tam erişimi talebinde bulunduklarını dile getirdi.
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Misafir 5 dakika öncedemekki tek müslüman devlet Türkiye00
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Misafir 6 dakika önceson 3 yıldır gerçekleşen olayın bir anda bu kadar gündeme gelmesinin acaba sebebi ne, hangi gündemler ışık hızıyla değişiyor da bu haber bu kadar ön plana çıkıyor, dün başlamadı bu zulüm yıllardır kimsenin neden doğru düzgün sesi çıkmıyor?00
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Misafir 9 dakika önceALLAH belanızı versin!!!00