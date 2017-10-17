Myanmar hükümeti istedi, Birleşmiş Milletler 'açlık' raporunu geri çekti!

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), son zamanlarda Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına sahne olan Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan açlıkla ilgili temmuz ayında yayımladığı raporu, Myanmar hükümetinin talebi üzerine geri çekti.

"The Guardian" gazetesinin haberine göre, WFP temmuz ayında Arakan'da Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde 5 yaşın altında 80 binden fazla çocuğun ölümcül derecede zayıfladığı konusunda uyarı yapılan bir rapor yayımladı. WFP, Arakan'da yaşanan insani dramla ve bu eyalete insani yardımların önüne engel koymasıyla tepki çeken Myanmar yönetiminin talebi üzerine 6 sayfalık raporu geri çekti.

Örgüt, The Guardian'a gönderdiği açıklamada, "WFP, Arakan eyaletindeki yerel yetkililerle iş birliği içinde yaptığı değerlendirmenin arkasındadır. WFP, aynı zamanda dinamik ve değişen durumlarda, hükümet de dahil olmak üzere tüm partnerlerle yakından çalışmanın önemini de bilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hükümetle yapılan ortak çalışma sonrası raporun revize edileceği, söz konusu rapordan herhangi bir alıntılama yapılamayacağı da vurgulandı.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen ve BM'nin Myanmar ofisiyle çalışan bir kaynak, WFP'nin Myanmar'daki ekibinin raporun çok fazla dikkat çekmesinden dolayı oldukça gergin olduğunu söyledi.

WFP'nin son 2 yıldır Arakan'da yerinden edilmiş Müslümanlara sağladığı yardımlarda gittiği kısıtlamaların bölgede yardıma muhtaç insanları zor durumda bıraktığını ifade eden kaynak, "Bu durum, üst düzey yetkililer arasında kapalı kapılar ardında tartışılan bir mevzuydu." dedi.

Kaynak, WFP'nin hükümetle olan ilişkisini insani yardımdan daha üstün tuttuğunu savundu.

WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, 2 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, güvenlik problemlerinden ötürü gıda yardım operasyonlarını bir süredir durdurmuş durumdayız. Biz işimizi yapmak üzere halen oradayız ancak şu anda bu bölgeye, Arakan'a ulaşma imkanımız yok orada devam etmekte olan çatışma nedeniyle." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, BM ve uluslararası yardım kuruluşlarından yetkililere dayandırdığı haberinde, BM Myanmar Koordinatörü Renata Lok-Dessallien'i insan hakları savunucularının Arakan'daki hassas bölgelere ziyaretini engellemeye ve bu konuya dikkati çeken kampanyalara son vermeye çalışmak, bunların yanı sıra etnik temizlik tehlikesine karşı uyarıda bulunan çalışanları tecrit etmekle suçlanmış ancak BM bu iddiaları reddetmişti.

BM, 12 Ekim'de Lok-Dessallien'in bu ay sonunda Myanmar'daki görevinden ayrılarak New York'ta başka bir göreve getirileceğini açıklamıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılar ve etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.