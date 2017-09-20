Nobel Barış Ödüllü Myanmar Lideri Ang San Su Çi, Arakan’da 25 Ağustos’tan beri süren etnik temizlik hakkında ilk kez kamu karşısında konuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Çi’nin 30 dakikalık konuşması, Arakan’da yaşanan ve BM raporlarına yansıyan gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu gösterdi
Yalan -1: “Bu göçün neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz”
Su Çi, Arakan’da yaşanan sorunun nedenleri konusunda hükümetinin bilgisiz olduğunu ileri sürdü. Oysa BM’nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan, ağustos ayında sunduğu raporda Arakanlıların vatandaşlığa alınmamasının onları yoksulluğa ve temel haklardan mahrum ettiğine, polis ve asker baskısının onları isyana teşvik ettiğine açık biçimde dikkat çekmişti...”
“BM İnsan Hakları Şefi Zeyd Raad el Hüseyin de Arakan’da yaşananın “ders kitaplarına girecek türden bir etnik temizlik” olduğunu belirtmişti.
Yalan -2 :“Uluslararası denetimden korkmuyoruz”
Su Çi, dünyanın ilgisinin Arakan’da yaşananlara odaklandığının farkında olduklarını ancak “Herhangi uluslararası denetimden korkmadığını ve bölgeyi açabileceğini” söyledi. Birleşmiş Milletler dün Myanmar hükümetinin bölgeyi kendilerine açmadığını duyurdu. Arakan’a yardım kuruluşları ve gazeteciler de alınmıyor.
Yalan -3: “Rakhine’nin (Rohingya) büyük çoğunluğu göç etmedi”
Rakhine Eyaleti’nde 3.1 milyon insan yaşıyordu ve bunların 1.1 milyonu Arakanlı Müslüman’dı. Ancak 25 Ağustos’tan beri 427 binden fazla Arakanlı Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldı. Myanmar hükümeti, 471 Arakanlı yerleşim yerinden 176’sının boşaltıldığını açıklamıştı.
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