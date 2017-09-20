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Nobel Barış Ödüllü Myanmar Lideri Ang San Su Çi, Arakan’da 25 Ağustos’tan beri süren etnik temizlik hakkında ilk kez kamu karşısında konuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Çi’nin 30 dakikalık konuşması, Arakan’da yaşanan ve BM raporlarına yansıyan gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunu gösterdi