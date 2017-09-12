Myanmarlı komutandan Arakanlı kadınlarla ilgili insanlık dışı savunma!

Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet eylemleriyle gündeme gelen Myanmar ordusunda görev yapan Albay Phone Tint, askerler tarafından Müslüman kadınlara tecavüz edildiği yönündeki iddialara skandal bir yanıt verdi.

Ülkenin kuzeyindeki sınır bölgelerinin güvenliğinden sorumlu bakan olarak görev yapan Albay Tint, tecavüz iddialarının sorulması üzerine BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanıt nerede? Bu iddiaları ortaya atan kadınlara bir bakın. Kim onlara tecavüz etmek ister?" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bu yıl daha önce yayınladığı raporda Arakanlı kadın ve kız çocuklarının askerler tarafından tecavüze uğradığını belirtmişti.

Raporda, Myanmarlı asker ve polislerin kadın ve kız çocuklarına karşı tecavüz, toplu tecavüz ve cinsel saldırı gibi suçları işledikleri öne sürülmüştü. Myanmar hükümeti ise iddiaları reddetmişti.