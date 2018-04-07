Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi ve Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra-Andriake kazılarında, bölgenin en erken toplantı yapısı keşfedildi. DHA'nın haberine göre Klasik Çağ'a ait ilk örnek olan yapının Myra'nın sarp kayalıklarında yer aldığını belirten Prof. Dr. Çevik, "2009'dan beri küçük bir kısmını gözlemleyip, olasılıkla toplantı yapısı olduğunu düşündüğüm yapı, 2017 sezonunda çok zor bir çalışmayla tamamı bitki ve molozlardan arındırılıp sondajlar yapılarak planı dönemi ve fonksiyonu anlaşılmaya çalışıldı" dedi.
ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF
Keşfin çok heyecan verici olduğunu belirten Prof.Dr. Çevik, Myra-Andriake kazılarında pek çok heyecan verici keşifler olduğunu, ancak son kazı sezonunda keşfedilen bu yapının en kıymetlilerden biri olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Çevik, Klasik Çağ'da bir toplantı yapısı olduğunu anladıklarında şaşırdıklarını belirterek, "Myra akropoldeki bu toplanma alanı, 300 metre yükseklikte sarp kayalıklar üzerinde. Bu yapıya 1.5 ay boyunca her gün çıktık" diye konuştu.
SEREMONİK BİR ALAN
Klasik Çağ'da meclis yapısı olmadığını hatırlatan Prof.Dr. Çevik, şunları söyledi:
"Şaşırmamızın nedeni buydu. Bu yapı bir meclis yapısı değildi. Belli ki insanların bir araya geldiği bir festival, tören, seremonik bir alan burası. Oturma alanları dışında yaklaşık 24x6.5 metre ölçüleri olan yapıdaki araştırmalar ve sondajlar sonucunda, 2 ana evre ve ara evreler de olduğu, bunlardan ilkinin Klasik Dönem içinde 4'üncü yüzyıl, 2'nci evrenin de Orta Çağ olduğunu gördük. İlk evrede alanın alt kesimlerinin çoğunlukla ana kayaya oyularak yapıldığı, Güney, Batı ve Doğu kesimlerde ana kayada basamaklar ve oyuklar oluşturmak suretiyle oturma işlevli ahşap konstrüksiyon altlığının tamamlandığı ve pek çok kısımda izlerinden görüldüğü üzere ana kayanın bittiği yerde blok taşlarla örülerek yapı duvarlarının kısmen yükseltildiğini anladık. Doğu kesiminde bulunan kaya nişi ve önündeki platform da alana yönelik olarak altar (sunak) görevi gördüğünü belirledik. Konumu, ölçüler ve yukarıda anılan veriler ışığında, Klasik Dönem içerisinde akropoldeki dinsel veya ölü kültü törenlerinde kullanılmış olan açık hava toplanma mekanı olduğu tespit edilmiş oldu."
BÖLGEDE İLK ÖRNEK
Klasik Çağ'da Anadolu'da benzer bazı alanların olduğunu, ancak bölgede ilk örnek olduğunu anlatan Prof. Dr. Çevik, "Myra Klasik Çağ'da bölgenin en önemli metropollerinden biri. Myra'nın 110 kaya mezarı, inanılmaz yazıtlarıyla beraber zaten Klasik Çağ'da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Likya'nın en nitelikli klasik kaya mezarlarını barındıran bir yer. Myra'da sosyal ve dinsel hayatın anıtsal mimariyle belgelenmiş olması, önemli bir bilimsel karanlığı aydınlatmıştır" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.