Trabzonspor’un yıldızı N’Doye, Burak Yılmaz ile saha içerisinde çok iyi anlaştıklarını belirtti. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre N’Doye, “Türkiye’deki yabancı golcülerden bile daha iyi. Avrupa çapında yeteneklere sahip. Onunla birlikte oynamak bana büyük mutluluk veriyor” diye konuştu. Rıza Çalımbay’ın gelişiyle performanslarının arttığını dile getiren Senegalli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neredeyse her maçta gol atar hale geldik. Bu hem bizim hem de Trabzonspor adına çok sevindirici bir durum. Her maçın sonrası birbirimizi tebrik ediyoruz. Biz iyi bir takımız. Kazanıyorsak hep birlikte seviniyoruz, kaybediyorsak da hep birlikte üzülüyoruz. İşte bu da takım olduğumuzun en önemli göstergesi” dedi. Ligin ilk yarısının bitimine 3 maç kaldığını hatırlatan N’Doye, “9 puan toplayıp ilk yarıyı en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Burak Yılmaz gol krallığında iddialı konuma geldi. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Bu sene gol kralı Trabzonspor’dan çıksın istiyorum. O da Burak Yılmaz olmalı” diye konuştu.

Dame NDoye

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