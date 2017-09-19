Nabil Dirar, Alanya dönüşünde Valbuena'ya "Bedava goller atıyorsun" diyerek takıldı

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Sarı-Lacivertli forma ile ilk gol sevincini yaşayan Giuliano de Paula, maç sonunda büyük mutluluk yaşadı. Arkadaşlarıyla sohbet eden Sambacı, “Ben çok duygusal adamım ve duygusal şeylere çok önem veririm. Benim için gol atmaya başlamak da bu duygusallığın bir parçası ve bu akşam ilk golümü atarak önemli bir eşiği atlattım. Benim için bir başlangıç bu ve bundan sonrasında da devamı gelecek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve daha yeni başladığıma inanıyorum” dedi.