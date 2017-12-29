Sezonu Ziraat Türkiye Kupası’ndaki İstanbulspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe’de futbolcular tatile çıkarken bazıları hem dinlenecek hem de tedavi olacaklar. Ligdeki Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar’ın çekilen MR’ında sağ arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Faslı yıldız tatilde dinlenirken bir yandan da tedavisini yaptıracak. Dirar’ın ikinci yarı hazırlıklarına kadar iyileşmesi bekleniyor.

Nabil Dirar

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