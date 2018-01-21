Islıklarla gelen asist!

Nabil Dirar dün akşamın en çok tepki gören ismi oldu. Ayağına her top geldiğinde tepki gösterilen Faslı oyuncu yine böyle bir anda 90+3. dakikada ıslıklar arasında yaptığı ortada Kosanovic’in ters kafasıyla galibiyet golünü kazandırdı. Maç sonunda Dirar’a destek veren Aykut Kocaman ise “Çok güçlü bir karakter. Dirar bu takımın olmazsa olmazıdır. Saha dışında da çok güçlü bir karakter. Asla morali bozulmaz” dedi.

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