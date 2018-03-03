Nabil Dirar, kulüp televizyonuna ilginç açıklamalarda bulundu.

Faslı oyuncu, “Nabil Dirar bir çocuktur. Tam bir velettir diyebiliriz. Hiçbir zaman büyümeyecek bir çocuktur. Hayatı olduğu gibi kabul eden bir insandır. Biliyorum ki, futbolcu olmak benim için gerçekten büyük bir şanstı. Ama ben hala kendim olmaya çalışıyorum. Kendi özümden uzaklaşmamaya gayret gösteriyorum. Şakalaşmayı seviyorum, insanlarla eğlenmeyi seviyorum. Küçükken tamirciydim, arabaları tamir etmeye çalışıyordum. 2 gün okula gidiyordum, okuldan ayrı olarak da 3 gün çalışıyordum bir oto tamirhanesinde. Bunun yanında da düşük bir seviyede futbol oynamak istiyordum, biraz hayatımı kazanabilmek için” dedi.