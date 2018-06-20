Turnuvaya veda eden Fas'ta Nabil Dirar gözyaşlarını tutamadı

FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun golü ile Fas’ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puansız kalan Fas, Dünya Kupası'na veda etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de de forma giyen Nabil Dirar gözyaşlarını tutamadı