Fas Milli Futbol Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı. Fas Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Herve Renard, Rusya’nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası’ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi. Kadroda Fenerbahçe’den Nabil Dirar, Galatasaray’dan Belhanda, EY Malatya’dan Boutaib ve M.Başakşehir’den Da Costa da yer aldı. Dirar yeni saç stiliyle de dikkat çekti.

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