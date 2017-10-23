Nabil Dirar'ın Fenerbahçe performansı istatistikleri verileri

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'DIRAR, OFANSİF KANAT OYNADIĞININ FARKINA VARMALI, BEK DEĞİL''

Göztepe ve Trabzonspor ile oynanan 2 maçta sadece 1 kez rakip ceza sahasında topla buluşan bir Dirar vardı. Fenerbahçe düzeyinde bir takımın ofansif kanatlarından biri olarak bu kabul edilemez bir rakam. Topla kendi bölgesinin hücum tarafına ise sadece 5 kere girebildi.