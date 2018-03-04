Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe maçı değerlendirdi.

DIRAR: YORGUN DEĞİLDİK

"Yorgun değildik, bir bahanesi yok bu skorun. Hatalar yaptık. İlk golü duran toptan yedik. Bizim için kırıcı bir goldü. İkinci yarıda skoru çevirmek istiyorduk ama 3. golün ardından geri dönmeyi başaramadık. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. 6 puan önümüzdeler. Önümüzde 10 maç var. Bizi bekleyen zor maçlar var. Bunlardan biri de Yeni Malatyaspor. Her maçta kazanmak için sahada olacağız, sezon başından beri çok puan kaybettik."

AATIF: HALA BAŞARABİLİRİZ

"Böyle maçlardan sonra konuşmak zordur. Neden bu akşam kazanamadık? Bize çok fazla zorluk çıkaran bir rakip vardı. Skoru elde ettiklerinden sonra dönüş çok zor görünüyordu. 2-1'i yakaladık ama üçüncü gol direncimizi net bir şekilde kırdı diyebilirim. Önümüzdeki maçlarda her şeyi yapacağız. Hala bir şeyler başarabilecek kapasitemiz var."