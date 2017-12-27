Cadde’de yer alan habere göre, tek başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre mağazaları dolaşarak yılbaşı alışverişi yapan Nabil Dirar, alışveriş sonrasında bir restoranda akşam yemeği yedi.



Çıkışta poz veren başarılı futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların fotoğraf isteklerini kırmayarak her biriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Nabil Dirar