Nac Breda - Heerenveen rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Nac Breda ile Heerenveen, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. 30 puanlı Nac Breda 15. sırada bulunuyor, Heerenveen 46 puana sahip ve 6. sırada. Nac Breda, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Heerenveen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Nac Breda galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Heerenveen galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Nac Breda son haftadaki Heerenveen müsabasında 0-1 yenildi.

Heerenveen, Nac Breda karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Nac Breda, 23 gol attı ve 31 gol yedi.

Heerenveen, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Heerenveen 27 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.