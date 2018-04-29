Nac Breda - Heerenveen rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Nac Breda ile Heerenveen, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Nac Breda 30 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Heerenveen 46 puanda ve 6. sırada. Nac Breda son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Heerenveen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Nac Breda galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Heerenveen galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Nac Breda son hafta oynanan Heerenveen maçında 0-1 yenildi.

Heerenveen ise Nac Breda karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Nac Breda, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 31 gol yedi.

Heerenveen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Heerenveen, deplasmanda 27 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.