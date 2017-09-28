Naci Ağbal: Bu yıl araba almak daha avantajlı

Finans Zirvesi'nde konuşan Ağbal, yeni vergilendirme sisteminin önümüzdeki seneden itibaren geçerli olacağını söyleyerek, şunları anlattı:
"Vatandaşın tepkisine ve duyarlılığına hak veriyorum. Yıllardır konuşulan birşey vardı. 50 bin liralık araçla 200 bin liralık aracın vergisi aynıydı. MTV’de vergi, ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. Ne yaptık? Dedik ki bundan sonra, 01.01.2018’den itibaren, bu sene geçerli değil, bu sene alınacak araçlar bakımından aynı tarife geçerli…
Ama gelecek yıl başından itibaren bir kişi araç almak istediğinde 50 bin liralık aracın vergisi daha düşük olacak, daha pahalı aracı alanın vergisi daha yüksek olacak
Bana kızıyorlar ya bu niye geldi? 300 bin liraya araba alanın da vergisi aynı olsun, 50 bine aynı olsun denir mi? Sistem yanlış. ÖTV’de bu düzenlemeyi yaptık, bu sene MTV’de de yaptık.
BU YIL ALAN AVANTAJLI
2017 sonuna kadar eski sistemin geçerli olduğunu vurgulayan ağbal, "Aslında avantaj var. Bu yıl içerisinde araba almak gelecek yıllara dönük ödenecek vergiler bakımından avantaj getiriyor" dedi.
- naci ağbal
- MTV artışı
- otomobil vergisi
- vergi artışları
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Misafir 11 dakika öncealmayın aldırmayın. arkadaş bu millete ne diyim çok eski değilse ne olur almayın satış hedefine ulaşıldıkça bu değişmez bindirirler dünyada bizden başka araç alınması bukadar zor ülke anca 3. dünya ülkeleridir oda bir ihtimal00
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Misafir 15 dakika önceya he he beceremiyorsunuz artık. 2019 da sandıkta görüşürüz00
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Misafir 16 dakika öncearkadaş utanmadan @ zamma bile böyle kılıf bulmuşlar ya. pişkinlik böyle bir şey. tabi bir de bunun sandık boyutu var. o zaman görüşürüz.00